Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Главное17.08.2020 13:07

День воздушного флота в Музее техники Вадима Задорожного

В воскресенье, 16 августа 2020 года, Госкорпорация «Роскосмос» и крупнейший в Европе частный Музей техники Вадима Задорожного провели совместное мероприятие в честь Дня воздушного флота России. В рамках праздничных мероприятий была организована экскурсионная программа на авиационную и космическую тематики, посетители выставки смогли увидеть макет ракеты-носителя семейства «Союз-2» и скафандр «Орлан-М», предоставленные Госкорпорацией «Роскосмос».

Участники мероприятия также смогли познакомиться с летчиком-космонавтом, Героем России Сергеем Авдеевым. Он провел мастер-класс, посвященный системам космического скафандра «Орлан-М», который предназначен для работ в отрытом космическом пространстве, принципам работы во время внекорабельной деятельности, ответил на многочисленные вопросы гостей, а также провёл викторину на знание космонавтики. Приятным сюрпризом для гостей стала возможность примерки скафандра и почувствовать себя покорителями космоса.

Самые юные посетители музея смогли познакомится с профессией космонавта поближе, посмотрев видеофильмы Медиаценра Госкорпорации «Роскосмос» и сделав фото в авиационной и космической фотозонах.

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Музей техники Вадима Задорожного — это крупнейший в Европе частный музей исторической техники. Здесь собраны более 1 000 лучших раритетных экспонатов прошлого столетия: боевая техника, оружие, редкие образцы авиации, мотоциклы и сотни ретро-автомобилей, ж/д транспорт, космические объекты и предметы быта. Большая часть прошла реставрацию, находится на ходу и внешне выглядит безупречно. Музей ведет активную исследовательскую работу, участвует в проведении военно-исторических реконструкций, включая ежегодную реконструкцию военного парада 7 ноября 1941 года на Красной площади.

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