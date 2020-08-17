Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Главное#WorldSkills#Дмитрий Рогозин17.08.2020 14:02

Дмитрий Рогозин открыл V Корпоративный чемпионат «Молодые профессионалы Роскосмоса-2020»

Генеральный директор Госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин открыл V Корпоративный чемпионат «Молодые профессионалы Роскосмоса — 2020». В нем примут участие 109 участников из 25 организаций Госкорпорации «Роскосмос», которые будут соревноваться по 13 компетенциям.

В этом году борьба за медали пройдет в новых условиях: соревнования состоятся в распределенном и дистанционном форматах. С приветственным словом во время прямой трансляции торжественного открытия к участникам и экспертам чемпионата обратился генеральный директор Госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин.

[embedded content]

MIL OSI