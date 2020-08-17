Source: Russia Federal Space

#ЦПК#ТУ-20417.08.2020 09:57

«Кедр» продолжает полет

В системе международных авиационных сообщений и перевозок появился новый позывной «CEDAR». 11 августа 2020 года Центр подготовки космонавтов получил от Международной организации ИКАО, отвечающей за безопасность и развитие мировой гражданской авиации, подтверждение о присвоении как авиаперевозчику идентификационного 3-х буквенного кода «CPK» и позывного CEDAR для ведения радиосвязи при выполнении полетов.

В конце июля 2020 года в свидетельство Эксплуатанта авиации общего назначения ФГБУ «НИИ ЦПК имени Ю.А. Гагарина» был введен новый тип воздушного судна — Ту-204-300. Напомним, что одно из них носит имя первого космонавта планеты — Юрия Гагарина, второе — легендарного конструктора Сергея Королева. Не случайно авиационный отряд Центра выбрал позывной CEDAR (в переводе с английского «Кедр») — именно такой позывной был у Юрия Гагарина в его знаменитом полете. 15 августа экипаж самолета Ту-204-300 «Сергей Королев» совершил полет в Набережные Челны уже под новым позывным.

Теперь этот пятибуквенный код будут слышать диспетчеры во время радиосвязи с бортами самолетов ЦПК при перевозке экипажей и оперативной группы на космодромы, при возвращении после посадки на базу, а также во время летных тренировок космонавтов.

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