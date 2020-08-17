На Урале по инициативе транспортной прокуратуры в аэропорту Толька установлена приаэродромная территория

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Новоуренгойская транспортная прокуратура провела проверку исполнения воздушного законодательства при установлении приаэродромных территорий, необходимых для обеспечения безопасности полетов воздушных судов, перспективного развития аэропортов и исключения негативного воздействия оборудования аэродрома и полетов воздушных судов на здоровье человека и окружающую среду.

Установлено, что оператором аэропорта гражданской авиации длительное время не принимались меры к разработке проекта, который устанавливает ограничения в использовании земельных участков и объектов недвижимости, находящихся в непосредственной близости к аэродрому. Сложившаяся ситуация не обеспечивала в полном объеме безопасность полетов.

Транспортный прокурор обратился в суд с исковым заявлением о возложении на государственное унитарное предприятие Ямало-Ненецкого автономного округа «Аэропорты Мангазеи» обязанности разработать и направить на согласование в Федеральное агентство воздушного транспорта проект решения об установлении приаэродромной территории в аэропорту Толька.

Красноселькупский районный суд Ямало-Ненецкого автономного округа исковые требования прокурора удовлетворил.

Судебное решение исполнено. Приказом Тюменского межрегионального территориального управления Федерального агентства воздушного транспорта приаэродромная территория в аэропорту Толька установлена.

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