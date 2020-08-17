Source: Russia Federal Space

Центр Келдыша. Применение композитов в двигательных установках – Новости – Госкорпорация «Роскосмос»

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#Центр Келдыша#Главное#Армия-2020

17.08.2020 11:29

Применение композитов в двигательных установках

Центр Келдыша (входит в Госкорпорацию «Роскосмос») внедрил в конструкцию ракетного двигателя концепцию регулируемого сопла из композиционных материалов, в которой применена схема с разрывом контура сопла. Использование в регулируемых соплах и системах их раздвижки углерод-керамических композиционных материалов позволяет в 1,5-2 раза уменьшить вес конструкции, обеспечить широкий диапазон регулирования тяги двигателя, а также расширить температурный диапазон работы элементов сопла до 2 000 К и более.

Использование данного технического решения позволит оптимизировать расходно-тяговые и высотно-скоростные характеристики двигателя, а также повысить его экономичность на всех режимах работы при движении изделия по комбинированной траектории. Следующим этапом отработки технологии были успешно проведенные в Центре Келдыша испытания регулируемого сопла из композиционных материалов на экспериментальном стенде. Они подтвердили работоспособность опытного образца разрезного (лепесткового) сопла, в том числе системы раздвижки и створок из композиционных материалов, при температуре выше 1 700 К и тепловом потоке более 6 МВт/ м2.

Применение в двигательных установках конструкционных неметаллических композиционных материалов является одним из важных направлений совершенствования ракетно-космической техники. Его активное развитие обусловлено уникальным сочетанием физико-механических свойств композиционных материалов при их относительно малой плотности и существенном увеличении уровня рабочих параметров силовых установок, применяемых в новейших летательных аппаратах.

Регулируемое сопло из композиционных материалов будет представлено на стенде Центра Келдыша на Международном форуме «Армия-2020».

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