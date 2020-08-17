Прокуратурой Ростовской области организована проверка в связи с падением двух малолетних детей с высоты

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

17 августа 2020 года двое мальчиков двух и трехлетнего возраста, находясь по месту своего проживания и оставшись без присмотра родителей, облокотились на москитную сетку, после чего выпали из окна квартиры, расположенной на шестом этаже многоквартирного жилого дома. Один ребенок скончался на месте, второй через некоторое время в больнице.

По указанному факту прокуратурой Ростовской области организована проверка причин, обстоятельств и условий произошедшего, полноты выполнения родителями (законными представителями), а также органами и учреждениями системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних своих функций.

Так же прокуратурой взят на контроль ход расследования уголовного дела, возбужденного следственным органом по ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

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