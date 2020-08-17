Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#WorldSkills#Главное17.08.2020 21:45

Стартовал V чемпионат «Молодые профессионалы Роскосмоса-2020»

17 августа 2020 года состоялась торжественная церемония открытия V Корпоративного чемпионата профессионального мастерства по стандартам WorldSkills «Молодые профессионалы Роскосмоса — 2020». К участникам чемпионата в рамках церемонии открытия обратился Генеральный директор Госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин.

«Для Роскосмоса стало уже хорошей, доброй традицией, когда наши молодые профессионалы показывают свое высочайшее мастерство в рабочих профессиях. В целом можно сказать, что те, кто занимаются созданием ракетно-космической техники — это в любом случае профессионалы высшей пробы», — отметил в своем приветственном слове Дмитрий Рогозин.

По сложившейся традиции участников и экспертов чемпионата поприветствовали космонавты Роскосмоса Анатолий Иванишин и Иван Вагнер, которые в настоящее время находятся на борту Международной космической станции (МКС). Также в прямом эфире из студии участников чемпионата поприветствовали летчик-космонавт, Герой России Сергей Залётин, директор Департамента развития персонал и сопровождения проектов Госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Шишкин, генеральный директор АО «Информационные спутниковые системы» имени академика М.Ф. Решетнёва» Николай Тестоедов.

Видеообращение к участникам чемпионата направил генеральный директор Союза «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» Роберт Уразов. В своем выступлении он отметил, что Госкорпорация «Роскосмос» — это не только флагман промышленности, но и безусловно целое созвездие настоящих профессионалов.

Соревнования команд по тринадцати компетенциям стартовали уже сегодня, а еще по пяти компетенциям соревнования пройдут в рамках второго этапа чемпионата. Кроме того, в течение трех дней в рамках корпоративного чемпионата пройдет деловая программа в формате дискуссионной сессий, в которой примут участие представители Союза «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)», Госкорпорации «Роскосмос» и предприятий ракетно-космической отрасли. В ходе проведения деловой программы будут рассмотрены вопросы, связанные с развитием инженерно-технического творчества категории «Junior», инструментов и методов подготовки кадров, обеспечивающих соответствие уровня компетенции отраслевым стандартам.

В период проведения корпоративного чемпионата «Молодые профессионалы Роскосмоса — 2020» ежедневно будут проводиться видеотрансляции с рабочих мест конкурсантов, которые можно посмотреть по ссылке.

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Корпоративный чемпионат «Молодые профессионалы Роскосмоса» по стандартам WorldSkills проводится на ежегодной основе и направлен на развитие кадрового потенциала и компетенций для научно-технологического развития ракетно-космической отрасли

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