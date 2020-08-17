С. Березкин принял участие в заседании ассоциации «Экономический совет Ярославской области»

Source: Russia – Council of the Federation

Это одна из крупнейших площадок в регионе, на которой представители власти и бизнеса обсуждают наиболее важные вопросы, отметил сенатор.

Представитель в СФ от исполнительного органа государственной власти Ярославской области Сергей Березкин БерезкинСергей Владимировичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Ярославской области в рамках работы в регионе принял участие в заседании ассоциации «Экономический совет Ярославской области».

Это одна из крупнейших площадок в Ярославской области, на которой представители власти и бизнеса обсуждают наиболее важные вопросы, отметил сенатор. По его словам, такое эффективное взаимодействие позволяет определить стратегию дальнейшего социально-экономического развития региона по разным отраслям.

Сергей Березкин в рамках работы в регионе принял участие в заседании ассоциации «Экономический совет Ярославской области»

В ходе заседания выступили руководители территориального органа Госстата, комитета по бюджету, финансам и налоговой политике областной Думы, департамента инвестиций и промышленности области. Представлен развернутый анализ состояния дел в экономике региона за шесть месяцев текущего года.

Как сообщили участники мероприятия, индекс промышленного производства по итогам полугодия вырос и составил 106,1 проц. Объем работ в строительном производстве увеличился на 17 проц., ввод жилья – на 5 проц., в сельскохозяйственном производстве показатель составил 101,1 проц. В регионе отмечается рост пищевой и электротехнической промышленности, мебельного производства. Реальные денежные доходы населения также выросли и составили 101,8 проц.

Одной из главных задач Экономического совета по‑прежнему остается концепция развития региона до 2025 г., согласно которой регион должен войти в 20 лучших по экономическим показателям

Сергей Березкин отметил, что одной из главных задач Экономического совета по‑прежнему остается концепция развития региона до 2025 г., согласно которой регион должен войти в 20 лучших по экономическим показателям.

Сергей Березкин в рамках работы в регионе принял участие в заседании ассоциации «Экономический совет Ярославской области»

«Экономический совет Ярославской области давно уже заслужил репутацию авторитетной структуры, на площадке которой компетентно обсуждаются ключевые вопросы социально-экономического развития региона, роли и места бизнеса в этой многоплановой работе, конструктивного взаимодействия бизнеса и власти», — подчеркнул сенатор.

В работе Совета приняли участие председатель областной Думы Алексей Константинов, председатель муниципалитета Ярославля Артур Ефремов, руководители органов исполнительной власти региона.

MIL OSI