С. Калашников провел встречу с Временным поверенным в делах Исламской Республики Афганистан в РФ Мохтаатом Хомаюном

Source: Russia – Council of the Federation
Стороны обсудили вопросы двусторонних отношений и процесс мирного урегулирования в Афганистане.
Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по экономической политике, председатель президиума Российской ассоциации международного сотрудничества Сергей Калашников КалашниковСергей Вячеславовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Брянской области провел встречу с Временным поверенным в делах Исламской Республики Афганистан в РФ Мохтаатом Хомаюном.
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Стороны обсудили вопросы двусторонних отношений и процесс мирного урегулирования в Афганистане.
События этого года демонстрируют, что взят курс на серьезные подвижки в сторону мира на афганской земле
«События этого года демонстрируют, что взят курс на серьезные подвижки в сторону мира на афганской земле. Процесс национального примирения дает первые результаты», — сказал сенатор.
Сергей Калашников провел встречу с Временным поверенным в делах Исламской Республики Афганистан в РФ Мохтаатом Хомаюном
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Сергей Калашников
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Сергей Калашников провел встречу с Временным поверенным в делах Исламской Республики Афганистан в РФ Мохтаатом Хомаюном
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Сергей Калашников провел встречу с Временным поверенным в делах Исламской Республики Афганистан в РФ Мохтаатом Хомаюном
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Сергей Калашников
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Сергей Калашников провел встречу с Временным поверенным в делах Исламской Республики Афганистан в РФ Мохтаатом Хомаюном
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Сергей Калашников провел встречу с Временным поверенным в делах Исламской Республики Афганистан в РФ Мохтаатом Хомаюном
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Сергей Калашников провел встречу с Временным поверенным в делах Исламской Республики Афганистан в РФ Мохтаатом Хомаюном
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Сергей Калашников провел встречу с Временным поверенным в делах Исламской Республики Афганистан в РФ Мохтаатом Хомаюном
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Мохтаат Хомаюн подчеркнул важную роль Российской Федерации в вопросах мирного урегулирования в регионе.
Участники беседы также обсудили вопросы торгово-экономического сотрудничества, развития культурных связей двух стран.