С. Михайлов: Забайкальские поселки Чернышевск и Карымское получат средства на комплексное развитие своих территорий

Source: Russia – Council of the Federation

Участие в госпрограмме «Комплексное развитие сельских территорий» позволит качественно изменить облик сел региона, отметил сенатор.

Представитель в СФ от законодательного (представительного) органа государственной власти Забайкальского края Сергей Михайлов МихайловСергей Петровичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Забайкальского края сообщил, что поселки Чернышевск и Карымское получат средства на комплексное развитие своих территорий в 2021 г.

Министерство сельского хозяйства РФ поддержало две заявки от региона на получение средств на благоустройство в рамках государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий», отметил сенатор.

В Чернышевске планируется построить физкультурно-оздоровительный комплекс и провести капитальный ремонт школы. В Карымском планируется капитально отремонтировать две школы, библиотечно-культурный центр

По мнению парламентария, участие сельских поселений региона в программе позволит качественно изменить облик забайкальских сел. «Программа разработана с целью комплексного развития поселков по нескольким направлениям. Такой возможностью уже воспользовалось село Олинск Нерчинского района, которое первым вошло в программу. Сейчас еще два поселка Забайкалья — Чернышевск и Карымское — смогли подготовить проекты, которые прошли конкурсный отбор Министерства сельского хозяйства РФ. Надеюсь, что в следующем году подобных примеров будет больше, и число забайкальских поселков, участвующих в программе, заметно увеличится», — сказал Сергей Михайлов.

Сенатор сообщил, что в рамках программы в Чернышевске планируется построить физкультурно-оздоровительный комплекс и провести капитальный ремонт школы. В Карымском планируется капитально отремонтировать две школы, библиотечно-культурный центр, а также построить физкультурно-оздоровительный комплекс.

В этом году Забайкальский край представил 19 проектов из 13 муниципальных районов. Победные баллы набрали заявки поселков Чернышевск и Карымское, которые получат из федерального бюджета на реализацию своих проектов 377,6 млн руб. Софинансирование из краевого бюджета составит 7,7 млн рублей.

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