Source: Russia Federal Space

#Центр Келдыша#Армия-202017.08.2020 14:31

Центр Келдыша на форуме «Армия 2020»

Центр Келдыша (входит в Госкорпорацию «Роскосмос») примет участие в Международном военно-техническом форуме «Армия-2020», который пройдет с 23 по 29 августа 2020 года на территории Конгрессно-выставочного центра «Патриот» (Патриот Экспо). Экспозиция Центра Келдыша, включающая в себя в первую очередь новейшие разработки в области ракетного двигателестроения и космической энергетики, будет представлена в павильоне «Военно-промышленного комплекса».

Наряду с другими экспонатами в состав экспозиции войдут экспериментальный комплекс высокотемпературных испытаний материалов и изделий ракетно-космической техники, созданный на базе электродуговых подогревателей воздуха и газо-жидкостных смесей (плазмотронов) переменного трехфазного тока «Звезда» мощностью от 1 до 30 МВт; регулируемое сопло из композиционных материалов; макет контурной тепловой трубы, предназначенной для обеспечения тепловых режимов узлов электронного и иного оборудования космического и наземного применения, а также для повышения надежности систем терморегулирования при использовании в качестве резервных пассивных теплопередающих элементов. Специалисты Центра Келдыша на стенде в павильоне ВПК продемонстрируют возможности по применению нанотехнологий в энергетике и электроснабжении космических систем.

В рамках Форума «Армия-2020» пройдут мероприятия по диверсификации, в которых Центр Келдыша представит разработанные и успешно функционирующие системы водоподготовки.

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