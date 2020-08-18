А. Башкин внес законопроект, предусматривающий досудебную блокировку сайтов с пропагандой криминальной субкультуры

Source: Russia – Council of the Federation
Принятие документа будет способствовать защите несовершеннолетних от негативного воздействия и вовлечения в криминальную среду, отметил сенатор.
Заместитель председателя Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Александр Башкин БашкинАлександр Давыдовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Астраханской области внес законопроект «О внесении изменений в Федеральный закон «Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации» и Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» в части реализации механизмов профилактики и противодействия распространению криминальных субкультур в РФ».
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Сенатор отметил, что одним из приоритетных направлений государственной политики в Российской Федерации является профилактика совершения преступлений и правонарушений. «Вместе с тем, во многих регионах криминальное сообщество продолжает оказывать негативное влияние, выраженное в вовлечении граждан в преступную деятельность и популяризации криминального образа жизни», — указал он.
Особую опасность представляет деятельность по созданию криминальных интернет-сообществ лицами, находящимися, как правило, в исправительных учреждениях
По словам Александра Башкина, особую опасность представляет деятельность по созданию криминальных интернет-сообществ лицами, находящимися, как правило, в исправительных учреждениях. Они оказывают влияние на несовершеннолетних, пропагандируют криминальные ценности и культивируют ненависть к представителям правоохранительных органов и судьям.
«Действующее законодательство содержит нормы, направленные на борьбу с пропагандой экстремизма, однако в большинстве случаев пропаганда криминального образа жизни и криминальной идеологии выпадает из‑под действия положений федеральных законов, в связи с чем представляется целесообразным ввести в законодательство соответствующие механизмы профилактики», — подчеркнул сенатор.
Законопроект предусматривает дополнение понятийного аппарата терминами «криминальная субкультура», «деятельность по формированию и поддержке криминальной субкультуры», а также наделение субъектов профилактики преступлений и правонарушений необходимыми полномочиями.
Кроме того, предлагается предусмотреть возможность ограничения доступа к сайтам в сети интернет, содержащим информацию, направленную на осуществление деятельности по формированию и поддержке криминальной субкультуры, включая создание интернет-сообществ. Такой механизм позволит субъектам профилактики правонарушений и преступлений оперативно выявлять случаи нарушения законодательства с использованием сети интернет и направлять необходимую информацию в уполномоченные федеральные органы власти для принятия решения о блокировке соответствующих ресурсов, считает Александр Башкин.
Проект федерального закона подготовлен в соответствии с решением Экспертно-консультативного совета при Комитете СФ по конституционному законодательству и государственному строительству.
Принятие законопроекта будет способствовать снижению криминогенных факторов, защите несовершеннолетних от негативного воздействия и вовлечения в совершение преступлений, укреплению законности на территории исправительных учреждений и сформирует предпосылки для усиления эффективности правоохранительной системы Российской Федерации, подчеркнул парламентарий.