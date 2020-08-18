А. Майоров: Для реализации закона о предупреждении разливов нефтепродуктов необходимо скорейшее принятие всех нормативных правовых актов

Source: Russia – Council of the Federation

В целях ускорения разработки и принятия подзаконных актов профильный Комитет СФ направил соответствующее письмо в Правительство РФ.

Для эффективной работы по недопущению возникновения экологических катастроф необходимо скорейшее принятие всех нормативных правовых актов, требующихся для реализации закона о предупреждении разливов нефти и нефтепродуктов. Об этом сообщил председатель Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексей Майоров. МайоровАлексей Петровичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Калмыкия

Сенатор проинформировал, что в целях ускорения разработки и принятия подзаконных актов профильный Комитет СФ направил соответствующее письмо в Правительство Российской Федерации.

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В ответном письме Министерства природных ресурсов и экологии РФ сообщается, что план-график подготовки нормативных правовых актов Правительства РФ и федеральных органов исполнительной власти разработан и внесен в Правительство РФ 31 июля 2020 г. Всего для реализации норм закона необходимо издать 8 подзаконных актов.

На 485-м заседании Совет Федерации одобрил Федеральный закон, направленный на совершенствование правовых норм, регулирующих вопросы предупреждения и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов

Алексей Майоров напомнил, что 8 июля текущего года на 485-м заседании Совет Федерации одобрил Федеральный закон, направленный на совершенствование правовых норм, регулирующих вопросы предупреждения и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов, и создание механизма финансового обеспечения мероприятий по предупреждению и ликвидации таких разливов.

«Комитет СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию продолжит парламентский контроль за реализацией норм закона в рамках деятельности созданной межкомитетской временной рабочей группы по мониторингу мер по обеспечению предупреждения и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов», — подчеркнул сенатор.

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