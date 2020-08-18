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#Роскосмос#Главное#Артек18.08.2020 19:32

В Артеке прошла онлайн-встреча с Владимиром Джанибековым

Онлайн-проект «Детская АРТ-резиденция в Международном детском центре «Артек» стала настоящей творческой лабораторией, которая объединяет юных музыкантов, художников, артистов, поэтов, помогает развивать таланты и делиться знаниями. Проект реализуется при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации.

Частыми гостями проекта становятся удивительные, талантливые, интересные люди. В этот раз гостем «Артека» стал лётчик-космонавт СССР, дважды Герой Советского Союза Владимир Джанибеков. На встрече он рассказал о своем детстве, мечтах и пути к их осуществлению, о полетах в космос, поведал историю своих творческих работ. Начав рисовать еще в детстве, он пронес это увлечение через всю свою жизнь — его работы выставлены в Музее космонавтики, а иллюстрации стали прекрасным дополнением научно-фантастического романа «Встреча двух миров».

Отвечая на вопросы ребят, легендарный космонавт поделился своими секретами вдохновения и пожелал юным талантам большой интересной жизни.

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