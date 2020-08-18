В Красноярском крае по инициативе прокуратуры земельный участок площадью 28 тыс. кв. м возвращен в муниципальную собственность

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Прокуратура г. Норильска Красноярского края провела проверку соблюдения земельного законодательства.

Установлено, что между администрацией г. Норильска и обществом с ограниченной ответственностью «СОЛВЭКС» заключен договор купли-продажи земельного участка площадью 28 тыс. кв. м. по льготной цене за 4,4 млн рублей для эксплуатации производственной базы. При этом кадастровая стоимость земель фактически составляла 29,5 млн рублей.

На момент выкупа в состав производственной базы входили 4 отдельно стоящих капитальных объекта совокупной площадью 206,6 кв. м (автовесовая, проходная и 2 гаража-стоянки), в связи с чем площадь приобретенных земель более чем в 98 раз превышала площадь расположенных на нем капитальных объектов.

Законодательством допускается выкуп земельного участка по льготной процедуре без торгов в случае, если он необходим для эксплуатации возведенных на нем капитальных объектов. Однако при решении вопроса о продаже участка органами местного самоуправления соразмерность его площади и площади объектов капитального строительства не учитывалась.

Указанные нарушения явились основанием для обращения прокуратуры Красноярского края в арбитражный суд с иском об оспаривании договора купли-продажи, прекращении права собственности ООО «СОЛВЭКС» на земельный участок.

Суд удовлетворил требования прокурора в полном объеме, вернув земельный участок в собственность государства.

Судебное решение не вступило в законную силу.

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