В Севастополе состоится Всероссийский командный турнир «Сильнейшая нация мира – 2020»

Source: Russia Ministry of Sport

22-23 августа в г. Севастополе в рамках Международного фестиваля силового экстрима «Евразийские игры – 2020» пройдёт Всероссийский командный турнир «Сильнейшая нация мира – 2020».

Мероприятие приурочено к празднованию Дня Государственного флага России и проводится по поручению Президента Российской Федерации Владимира Путина по итогам встречи с представителями общественности Крыма и Севастополя, состоявшейся 18 марта 2020 года.

Организаторы турнира – Министерство спорта Российской Федерации, Российская ассоциация силового экстрима и Правительство Севастополя.

В состязаниях примут участие восемь команд по два атлета, представляющие Республику Крым, Красноярский край, г. Москву, Омскую, Курскую, Нижегородскую, Саратовскую, Тюменскую и Кемеровскую области. Все атлеты прошли тщательных отбор и занимают верхние строчки рейтинга Ассоциации российских силачей за 2018-2019 гг.

Мероприятие соберёт зрителей со всего Крыма, а также туристов из других регионов России. Сильнейшие люди страны сойдутся в поединках по поднятию веса, во много раз превосходящего их собственный. КАМАЗы, автомобили, 200-килограммовые каменные шары – это лишь начало списка того, что с лёгкостью поднимают, носят или толкают богатыри.

21 августа звёзды спорта проведут мастер-классы для всех желающих. 22 августа в центре Севастополя на Приморском бульваре зрителей ждут отборочные состязания турнира, также в программе попытка установления рекорда России среди женщин по транспортировке тяжёлой колёсной техники. Снарядом для рекорда будет многотонный КАМАЗ. 23 августа на площади Нахимова пройдёт гала-концерт, а его изюминкой будут финальные состязания богатырей.

В рамках проекта «Сильнейшая нация мира» была проведена онлайн-битва двух атлетов: россиянина Михаила Шивлякова и обладателя титула «Самый сильный человек Великобритании» Терри Холландса за абсолютный мировой рекорд по становой тяге среди мастеров. Рекорд устоял на отметке 430 кг, но россиянин победил по поднятому весу. Кроме того, состоялось «Силовое шоу» на международном байк-фестивале «Крах Вавилона», на котором установлен рекорд России и мира в парной тяге треп-грифа – 860 кг.

Добавим, что в этом году в Севастополе пройдут реконструкция состязаний античных силачей на Военно-историческом фестивале и всероссийский турнир «Люди сильнее машин».

Пресс-служба Минспорта России

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