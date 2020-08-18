Source: Russia Federal Space

#ИСС Решетнева#История18.08.2020 09:28

Годовщина первого проекта Решетнёвской фирмы

Сегодня, 18 августа 2020 года, компания «Информационные спутниковые системы» имени академика М. Ф. Решетнёва» (входит в Госкорпорацию «Роскосмос») отпразднует 56-ю годовщину со дня пуска ракеты-носителя «Космос-3». Запуск, который состоялся 18 августа 1964 года, положил начало космической истории Решетнёвского предприятия — ведущего отечественного разработчика и изготовителя автоматических космических аппаратов.

Стартовав с космодрома Байконур, ракета-носитель «Космос-3» вывела на околоземную орбиту три экспериментальных космических аппарата связи «Стрела-1» — это были первые спутники, созданные специалистами под руководством Михаила Решетнёва. Подтвердив успешным пуском свой профессионализм, коллектив ОКБ-10 (ныне — ИСС) прочно занял позиции в реализации космических проектов.

Ракета «Космос-3» была создана решетнёвцами для выведения на низкие околоземные орбиты малоразмерных спутников в интересах социально-экономического развития страны. Всего было произведено четырнадцать пусков этого носителя, после чего первую ракету решетнёвцев сменила её модернизированная версия, также созданная ОКБ-10 и признанная мировым сообществом лучшей в своём классе. Этот запуск также положил начало развитию спутникостроительной тематики в Решетнёвской фирме, на долю которой сегодня приходится две трети орбитальной группировки России.

В честь знаменательной даты компания ИСС организует ряд мероприятий, главным из которых станет торжественный митинг возле памятника основателю и первому руководителю предприятия Михаилу Решетнёву с чествованием ветеранов-участников памятного события.

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