Source: Russia Federal Space

#ЦПК#Главное#Пилотируемая космонавтика18.08.2020 10:30

Кандидаты в космонавты приступили ко 2 этапу парашютной подготовки

С 15 августа по 9 сентября 2020 года кандидаты в космонавты-испытатели проходят II этап специальной парашютной подготовки космонавтов в г. Мензелинске Республики Татарстан. В течение четырех недель каждому кандидату в космонавты-испытатели отряда Роскосмоса необходимо выполнить 40 прыжков с парашютом. В группу ОКП входят Константин Борисов, Александр Горбунов, Александр Гребёнкин, Алексей Зубрицкий, Сергей Микаев, Кирилл Песков, Олег Платонов и Евгений Прокопьев.

Основные задачи II этапа подготовки сформулировал начальник штаба сбора Руслан Ельцов. По его словам, кандидаты в космонавты-испытатели приобретут опыт выполнения операторской работы в эмоционально насыщенных условиях, уверенность в себе и психологическую готовность к выполнению любых задач при дефиците времени.

«Обучаемым необходимо постоянно расширять такой опыт и поддерживать профессионально значимые психологические качества, необходимые им как операторам опасной профессии», — отметил Руслан Ельцов.

Кандидаты в космонавты-испытатели набора 2018 в конце текущего года завершат общекосмическую подготовку. До сдачи государственного экзамена, по результатам которого будет решаться вопрос о присвоении квалификации «космонавт-испытатель», группа кандидатов выполнит полеты на учетно-тренировочных самолетах Л-39, цикл тренировок по типовым операциям с погружением в гидролаборатории Центра подготовки космонавтов, изучат работу систем пилотируемого корабля «Союз МС» и российского сегмента Международной космической станции. В программу подготовки кандидатов в космонавты-испытатели также войдут занятия и лекции по комплексному управлению кораблей, организации деятельности экипажей при выполнении программы полета на МКС, работа по научным экспериментам и ознакомление с научно-производственной и испытательной базами предприятий, организаций и учреждений космической отрасли.

На прошлой неделе завершил III этап специальной парашютной подготовки космонавт Роскосмоса Александр Мисуркин, за плечами которого два полета на Международную космическую станцию. Он считает, что эта подготовка является хорошим способом поддержания профессиональных навыков космонавта во время перерывов между полетами.

«Это уникальный и мой любимый вид подготовки, который присутствует только в программе подготовки космонавтов Роскосмоса к космическому полету, — прокомментировал Александр Мисуркин. — Парашютные прыжки позволяют тренировать психику человека, поддерживать себя в форме и быть готовым к работе в стрессовых условиях в режиме дефицита времени».

Специальную парашютную подготовку проходят космонавты во время общекосмической подготовки и в составе групп специализации и совершенствования. Ее уникальность обуславливается в отсутствии этого вида тренировок в программе астронавтов иностранных космических агентств.

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