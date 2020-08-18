Source: Russia Federal Space

Роскосмос. Космическая съемка зон ЧС в июле 2020 года – Новости – Госкорпорация «Роскосмос»

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#Роскосмос#Главное#Орбитальные группировки#ДЗЗ

18.08.2020 15:14

Космическая съемка зон ЧС в июле 2020 года

Госкорпорация «Роскосмос» продолжает проводить оперативный космический мониторинг чрезвычайных ситуаций на территории Российской Федерации в интересах МЧС России, а также территорий иностранных государств в интересах Международной Хартии по космосу и крупным катастрофам. Для этих целей были задействованы космические аппараты «Ресурс-П» и «Канопус-В» из состава российской орбитальной группировки.

Всего в июле 2020 года в интересах Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий были приняты и обработаны 38 заявок. Вместе с этим переданы материалы космической съемки различного разрешения общим объемом более 5,8 млн квадратных километров (403 маршрута съемки без учета облачных маршрутов).

Кроме того, в июле 2020 года приняты и обработаны 4 запроса от иностранных участников Хартии. Переданы российские материалы космической съемки различного разрешения общим объемом более 11 тысяч квадратных километров (11 маршрутов съемки без учета облачных маршрутов). Материалы съемки предоставлялись в рамках мониторинга российской орбитальной группировкой следующих чрезвычайных ситуации на территории иностранных государств:

наводнение и оползень в Японии;

наводнение в Бангладеш;

наводнение в Индонезии;

наводнение в Индии.

Материалы космической съемки в основном касались мониторинга чрезвычайных ситуаций, в том числе: лесных пожаров, разлива нефтепродуктов, гидрологической обстановки, наводнений и других чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Госкорпорация «Роскосмос» продолжает оказывать необходимую помощь и сопровождение процесса вступления в Хартию Республики Беларусь и Республики Казахстан.

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