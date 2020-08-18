Поздравление Русскому географическому обществу

Source: President of Russia – Kremlin

В поздравлении, в частности, говорится:

«У истоков основания одного из старейших географических обществ мира стояли выдающиеся государственные и военные деятели, знаменитые учёные и путешественники, меценаты и благотворители – широко образованные, энергичные, целеустремлённые люди, настоящие созидатели и подвижники. Именно они заложили замечательные традиции честного, бескорыстного служения Отечеству, внесли уникальный вклад в развитие наиболее важных, ключевых направлений деятельности РГО. Общество принимало участие в организации морских и сухопутных экспедиций, уделяло приоритетное внимание просветительской работе, было инициатором становления заповедного дела, открытия первых в стране высших учебных заведений и музеев географического профиля.

Отрадно, что в Российском географическом обществе с огромным уважением относятся к заветам своих предшественников, их богатейшему идейному, научному, творческому наследию. С опорой на эту историческую преемственность за последние годы большой и дружной командой РГО были реализованы многие масштабные, востребованные временем проекты в научно-исследовательской, информационной, природоохранной сферах, подготовлены интересные лекции, выставки, фильмы и печатные издания, рассказывающие о нашем бесценном историческом, культурном, духовном достоянии. И конечно, отмечу, что во всех значимых инициативах участвует большая команда волонтёров и добровольцев – представителей самых разных возрастов и профессий».

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