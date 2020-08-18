По материалам проверки Пермской транспортной прокуратуры возбуждено уголовное дело о контрабанде лесоматериалов стоимостью более 2,5 млн рублей

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Пермская транспортная прокуратура провела проверку исполнения таможенного законодательства.

Установлено, что участником внешнеэкономической деятельности организована поставка в иностранное государство пиломатериалов лиственных пород стоимостью более 2,5 млн рублей с предоставлением в таможенный орган недостоверных сведений об их происхождении.

Транспортный прокурор направил материалы проверки в органы предварительного расследования для решения вопроса об уголовном преследовании.

По результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 226.1 УК РФ (контрабанда стратегически важных ресурсов).

Расследование уголовного дела находится под контролем Уральской транспортной прокуратуры.

С этой и другими новостями можно ознакомиться на информационно-коммуникационном сервисе Генеральной прокуратуры Российской Федерации «ЭФИР» по адресу: efir.genproc.gov.ru

MIL OSI