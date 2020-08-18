По постановлению прокуратуры Москвы юридическое лицо привлечено к административной ответственности за совершение коррупционного правонарушения

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Прокуратура г. Москвы провела проверку исполнения ООО «Варяг» законодательства о противодействии коррупции.

Установлено, что генеральный директор ООО «Викинг», впоследствии переименованного в ООО «Варяг», передал 5 млн рублей должностному лицу другой коммерческой организации за подписание накладной, являющейся основанием для перечисления денежных средств за поставленную продукцию по существующему между указанными организациями договору.

Приговором Симоновского районного суда г. Москвы руководитель общества признан виновным в совершении коммерческого подкупа.

Прокуратурой Москвы в отношении ООО «Варяг» возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 2 ст. 19.28 КоАП РФ (незаконное вознаграждение от имени юридического лица). В ходе производства по делу мировым судьей на основании мотивированного ходатайства прокурора наложен арест на принадлежащие организации денежные средства в целях обеспечения исполнения постановления о назначении административного наказания.

По результатам рассмотрения дела об административном правонарушении постановлением мирового судьи организации назначено административное наказание в виде штрафа в размере 10 млн рублей. Решение суда вступило в законную силу.

Фактическое исполнение постановления мирового судьи контролируется.

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