По указанию Генеральной прокуратуры Российской Федерации прокуратура Омской области приняла меры к соблюдению природоохранного законодательства

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

В целях защиты прав граждан на благоприятную окружающую среду Генеральной прокуратурой Российской Федерации организован системный мониторинг фактов превышения выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух.

Так, по поручению Генеральной прокуратуры Российской Федерации прокуратурой Омской области проведена проверка размещенной в сети Интернет информации о значительном превышении допустимых значений содержания в воздухе загрязняющих веществ в Омском районе.

Ранее по иску Омской межрайонной природоохранной прокуратуры суд обязал руководство асфальтобетонного завода, расположенного в поселке Горячий ключ Омского района, прекратить эксплуатацию асфальтосмесительной установки до устранения нарушений экологических требований и получения разрешительной документации. Решение суда находится на принудительном исполнении.

Вместе с тем по результатам дополнительной проверки, проведенной прокуратурой области в прошлом месяце, было установлено, что завод продолжает деятельность, влекущую превышение предельно допустимых концентраций вредных веществ в воздухе. В этой связи материалы проверки были направлены в следственное управление СК РФ по Омской области для решения вопроса об уголовном преследовании.

В итоге следственным органом возбуждено уголовное дело по ст. 251 УК РФ (загрязнение атмосферы), расследование которого контролируется прокуратурой.

С этой и другими новостями можно ознакомиться на информационно-коммуникационном сервисе Генеральной прокуратуры Российской Федерации «ЭФИР» по адресу: efir.genproc.gov.ru

MIL OSI