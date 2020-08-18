Представляем вашему вниманию доклад Группы государств против коррупции о выполнении Российской Федерацией рекомендаций четвертого оценочного раунда

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

В декабре 2019 г. в г. Страсбурге (Французская Республика) состоялось 84-е пленарное заседание Группы государств против коррупции (ГРЕКО), на котором рассмотрен доклад о выполнении Российской Федерацией рекомендаций четвертого оценочного раунда, посвященного предупреждению коррупции среди парламентариев, судей и прокуроров.

В указанном докладе из 22 высказанных России рекомендаций 9 оценены в качестве полностью выполненных, 9 – частично и 4 признаны невыполненными.

Дополнительная информация о мерах, принятых в целях выполнения оставшихся рекомендаций, ожидается Секретариатом ГРЕКО от российских властей до конца июня 2021 года.

С переведенным на русский язык докладом можно ознакомиться ниже.

Доклад ГРЕКО о выполнении Российской Федерацией рекомендаций четвертого оценочного раунда по теме «Предупреждение коррупции среди парламентариев, судей и прокуроров» (русскоязычная версия).

Английская и французская версии доклада опубликованы на официальном сайте ГРЕКО: https://www.coe.int/en/web/greco/evaluations/russian-federation.

С этой и другими новостями можно ознакомиться на информационно-коммуникационном сервисе Генеральной прокуратуры Российской Федерации «ЭФИР» по адресу: efir.genproc.gov.ru

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