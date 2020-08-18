Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Прокуратура Оренбургской области организовала проверку в связи с дорожно-транспортным происшествием с участием пассажирского автобуса.

По предварительной информации, сегодня, 18 августа 2020 года, около 9 часов на автодороге в районе с. Подгородняя Покровка Оренбургского района произошло опрокидывание пассажирского автобуса ПАЗ с пассажирами в кювет, в результате которого один человек погиб и семеро, в том числе 9-месячный ребенок, пострадали.

На место происшествия выехал прокурор Оренбургского района для координации деятельности правоохранительных органов.

Прокуратура района проверит исполнение организатором пассажирских перевозок законодательства, а также совместно со специалистами даст оценку техническому состоянию автобуса, соблюдению норм безопасности и правил допуска водителей к управлению транспортными средствами. Кроме того, надзорное ведомство выяснит, не могло ли явиться причиной случившегося ненадлежащее состояние дорожного покрытия.

В случае выявления нарушений законодательства будут приняты меры прокурорского реагирования.

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