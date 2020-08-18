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#Роскосмос#Главное#WorldSkills#Молодые профессионалы Роскосмоса18.08.2020 18:14

Развитие инженерно-технического творчества

В онлайн-формате состоялся первый день деловой программы V Корпоративного чемпионата профессионального мастерства по стандартам WorldSkills «Молодые профессионалы Роскосмоса — 2020». Ключевой темой этого дня стала «Развитие инженерно-технического творчества категории Junior, как стратегические вызовы будущего».

В мероприятии в качестве спикеров приняли участие директор Департамента развития персонала и сопровождения проектов Госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Шишкин, заместитель генерального директора по внедрению регионального стандарта кадрового обеспечения промышленного роста Союза «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» Олег Базер, руководитель управления организации юниорских соревнований Союза «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» Анна Узалукова, а также менеджер компетенции «Инженерия космических систем» Александр Макаров.

В ходе дискуссионной сессии спикеры вместе с представителями предприятий российской ракетно-космической отрасли обсудили вопросы организации образовательных и профориентационных мероприятий, направленных на развитие инженерно-технического творчества и проектной деятельности, взаимодействия между дочерними организациями Госкорпорации «Роскосмос» и образовательными организациями основного и дополнительного образования.

«Мы считаем, что работа в сфере профориентационного сопровождения — это важнейшая составляющая нашей кадровой работы и часть нашей кадровой стратегии. Чем больше мы охватим нашими проектами школьную аудиторию и будем понимать, что эти дети знают наш цикл профессий, предприятия и вузы, тем выше вероятность, что к нам придут квалифицированные и высокопотенциальные сотрудники», — отметил Дмитрий Шишкин.

Спикеры также обсудили возможность сопровождения участников профильных мероприятий в регионах, включая создание совместной географической карты подготовки специалистов в рамках формирования кадрового резерва корпорации. Кроме этого, в ходе дискуссии были обозначены формы взаимодействия, связанные с организацией и проведением инженерных конкурсов, соревнований и тренировок, организованных на базе НПО автоматики имени академика Н.А. Семихатова (входит в Госкорпорацию «Роскосмос»).

В завершение мероприятия представители Союза «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» поблагодарили Госкорпорацию «Роскосмос» за совместную реализацию и многолетнюю поддержку проектов, направленных на популяризацию рабочих профессий в рамках движения WorldSkiils Russia Juniors.

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