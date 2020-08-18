Сегодня в «Эфире»: социальная поддержка ветеранов Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза Борис Васильевич Кравцов, защита жилищных прав

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

В рубрике «В процессе» узнаете о суде над деканом исторического факультета, который получал взятки от студентов.

О наиболее опасных негативных факторах, угрожающих самому глубокому озеру на Земле, а также мерах прокурорского реагирования, направленных на его защиту, пойдет речь в рубрике «Чистая среда».

В рубрике «Мир и порядок» расскажем о работе надзорных органов Чешской Республики.

Программа «Эфир» на вторник 18 августа 2020 года:

·«Логика закона». Право на детство.

·«Субъект права». О деятельности прокуратур Омской области и Республики Бурятия.

·«Чистая среда». Анализ Байкала.

·«Вы в эфире». О социальной поддержке ветеранов Великой Отечественной войны в Подмосковье.

·«Криминальный тренд». Право на новоселье: работа прокуратуры Костромской области по защите интересов дольщиков.

·«Логика закона». Аварийное жильё: когда же всех расселят?

·«Дело жизни». На страже закона.

·«75 лет Победы». Воин. Герой. Юрист. Фильм 1.

·«В процессе». Продавец дипломов. В Оренбургской области осужден преподаватель, получавший деньги от студентов за сдачу зачетов и экзаменов.

·«Мир и порядок». Цикл передач «О мировом положительном опыте работы прокуроров». Чехия.

С этой и другими новостями можно ознакомиться на информационно-коммуникационном сервисе Генеральной прокуратуры Российской Федерации «ЭФИР» по адресу: efir.genproc.gov.ru

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