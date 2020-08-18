Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор провел рабочую встречу с главой администрации городского поселения Ростов Ярославской области.

Представитель в СФ от исполнительного органа государственной власти Ярославской области Сергей Березкин БерезкинСергей Владимировичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Ярославской области в рамках работы в регионе встретился с главой администрации городского поселения Ростов Андреем Лосем.

В ходе беседы обсуждалась муниципальная практика и меры государственной поддержки малых городов и исторических поселений. В Ярославской области насчитывается семь малых городов, среди которых Тутаев, Гаврилов-Ям, Переславль-Залесский, Любим, Мышкин, Ростов и Углич.

Уровень жизни везде, в любой точке страны, должен быть достойным, а бытовые условия — комфортными

«Эта тема исключительно актуальна для Ярославской области с ее россыпью жемчужин «Золотого кольца», — сказал Сергей Березкин. По его словам, сегодня малым городам трудно решить многие проблемы, такие как изношенность инфраструктуры, коммунальных сетей, качество автодорог, экология, необходимость инвестиций, развития туризма, производства, сельского хозяйства.

«Мы обсудили ряд мер, чтобы поддержать малые города, сделать их лучше, удобнее для людей. Уровень жизни везде, в любой точке страны, должен быть достойным, а бытовые условия — комфортными», — подчеркнул сенатор.

Сергей Березкин в рамках работы в регионе встретился с главой администрации городского поселения Ростов Андреем Лосем

Сергей Березкин напомнил, что в прошлом году в Совете Федерации рассматривался ход реализации соответствующих поручений Президента РФ по итогам Форума малых городов и исторических поселений России, прошедшего 17 января 2018 г. в Коломне. Было отмечено, что на благоустройство территорий муниципальных образований выделяются значительные средства в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», а с 2018 г. проводится Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды среди исторических поселений и малых городов.

Среди победителей этого конкурса неоднократно были города Ярославской области — Переславль-Залесский, Ростов, Углич, сообщил парламентарий. На поддержку указанных проектов выделяются бюджетные ассигнования в виде премий в размере не менее 5 млрд руб. ежегодно.

«Развитие малых городов и исторических поселений – одно из приоритетных направлений. Малым городам нужна современная, комфортная инфраструктура, площадки для развлечений и отдыха, а известным историческим местам и центрам туризма, таким как Переславль-Залесский, Углич и Ростов – еще и новые гостиницы, кемпинги. Эта работа будет продолжена», — подытожил сенатор.

MIL OSI