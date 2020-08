Rīgas pilī notiks diskusija “Planētas dzīvība ir svarīga”

Trešdien, 19. augustā, no plkst. 11.00 Rīgas pilī, iezīmējot mēnesi pirms Pasaules talkas atklāšanas, notiks diskusija par mūsu planētas nākotni un Latvijas kā tīras un zaļas valsts stiprināšanu. Pasākumā piedalīsies Lielās Talkas organizatori un koordinatori no dažādām Latvijas pašvaldībām, kā arī Lielās Talkas patrons Valsts prezidents Egils Levits. Rosinot klātesošos aizdomāties par vides jautājumiem un mudinot ikvienu no mums iesaistīties tīras, zaļas Latvijas un visas pasaules saglabāšanā nākamajām paaudzēm, norises pirmajā daļā ar iedvesmojošām lekcijām uzstāsies Latvijas Ārstu biedrības prezidente Ilze Aizsilniece un Valsts prezidenta padomnieces saziņai ar sabiedrību, bijusī Latvijas Institūta direktore Aiva Rozenberga. Savukārt pasākuma otrajā daļā notiks diskusija “Planētas dzīvība ir svarīga”, kurā piedalīsies Lielās Talkas patrons Valsts prezidents Egils Levits, vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Juris Pūce, AS “Latvijas valsts meži” Meža apsaimniekošanas plānošanas vadītājs Jānis Zitāns, Latvijas Ārstu biedrības prezidente Ilze Aizsilniece, Džona Kabota universitātes (Itālija, Roma) docente Ieva Jākobsone-Bellomi un Lielās Talkas valdītāja Vita Jaunzeme. Diskusiju moderēs radio un TV personība Valdis Melderis, un tā būs skatāma tiešraidē TV3 sociālajos tīklos, Skaties.lv un 3play.lv. Šogad Pasaules talka notiks 19. septembrī, un Latvijā tā tiks rīkota jau trešo reizi. Pasaules talku Latvijā atzīmēs gan ar vides sakopšanas darbiem, gan, kā allaž, ar koku sēšanas un stādīšanas akciju “Laimes koki”. Akcijas laikā iesētās sēklas un iestādītie koki simbolizēs Latvijas ieguldījumu pasaules ekosistēmas līdzsvara atjaunošanā. Pasaules talku Latvijā rīko Lielā Talkas organizatori.

Source: President of Latvia in Latvian