А. Клишас положительно оценил работу ФНС по реализации положений закона о федеральном регистре сведений о населении

Source: Russia – Council of the Federation

В СФ прошла рабочая встреча с руководством Федеральной налоговой службы.

Председатель Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас КлишасАндрей Александровичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Красноярского края и первый заместителя председателя Комитета СФ Владимир Полетаев ПолетаевВладимир Владимировичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Алтай провели встречу с руководителем Федеральной налоговой службы Даниилом Егоровым. Обсуждалась реализация положений Федерального закона «О едином федеральном информационном регистре, содержащем сведения о населении Российской Федерации».

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Участники встречи рассмотрели вопросы формирования единого федерального информационного регистра, разработки и принятия подзаконных актов, направленных на реализацию документа.

Мы конструктивно взаимодействуем с руководством Федеральной налоговой службы по вопросам формирования единого федерального информационного регистра

«Мы конструктивно взаимодействуем с руководством Федеральной налоговой службы по вопросам формирования единого федерального информационного регистра. При рассмотрении соответствующего закона в Совете Федерации было дано поручение по осуществлению мониторинга принятия необходимых для ее реализации правовых актов. В рамках нашей рабочей встречи мы ознакомились с ходом подготовки подзаконных актов, с работой по обеспечению защиты информации при формировании Регистра. Презентация хода работы по формированию Регистра позволяет положительно оценить деятельность Федеральной налоговой службы по реализации Федерального закона», — отметил Андрей Клишас.

Федеральный регистр сведений о населении представляет собой совокупность данных, сформированных на основе сведений о гражданах РФ, об иностранных гражданах и лицах без гражданства, временно или постоянно проживающих в РФ, либо признанных беженцами или получивших временное убежище в РФ, а также об иностранных гражданах, временно пребывающих на территории РФ и осуществляющих в установленном порядке трудовую деятельность. Такие сведения уже содержатся в государственных информационных системах органов государственной власти РФ и органах управления государственными внебюджетными фондами. Регистр позволяет объединить базовые сведения.

ФНС России наделен полномочиями по формированию и ведению Регистра в электронной форме на основании сведений, поступающих от 12 поставщиков, а также по обеспечению защиты федерального регистра сведений о населении во избежание несанкционированного доступа к ней.

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