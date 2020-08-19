А. Майоров провел встречу с представителями руководства компании «Норильский никель»

Source: Russia – Council of the Federation

Комитет СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию ведет мониторинг хода ликвидации последствий аварии в Норильске, отметил сенатор.

Председатель Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексей Майоров МайоровАлексей Петровичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Калмыкия провел рабочую встречу с представителями руководства компании «Норильский никель».

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Старший вице-президент по устойчивому развитию Андрей Бугров и вице-президент по федеральным и региональным программам Андрей Грачев ознакомили сенатора с проводимыми мероприятиями по устранению последствий аварии на резервуаре хранения дизельного топлива ТЭЦ-3 в Норильске и о дальнейших действиях компании по ликвидации разлива.

На данный момент в промышленный отвал на территории ТЭЦ-3 вывезены 188 502 тонн загрязненного грунта, собрано 34 257 куб.м. топливно-водяной смеси. Завершен монтаж трубопровода (33 км 400 м), по которому будет осуществляться перекачка топливно-водяной смеси.

Представители компании также проинформировали о вкладе «Норникеля» в социально-экономическое развитие территорий деятельности.

По словам сенатора, Комитет СФ продолжит мониторинг реализации мер, направленных на ликвидацию последствий разлива нефтепродуктов в результате аварии в Норильске и восстановление нарушенного состояния окружающей среды.

Участники встречи договорись о дальнейшем взаимодействии на площадке Комитета СФ по вопросам реализации экологических мероприятий и сохранения биоразнообразия на территориях деятельности «Норникеля».

По итогам встречи также принято решение разместить на странице Комитета СФ дополнительную информацию о ликвидации последствий аварии.

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