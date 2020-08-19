В Белгородской области продолжатся работы по газификации

Source: Gazprom in Russian

Новости проектов и регионов

19 августа 2020, 16:20

В соответствии с Программой газификации регионов Российской Федерации ПАО «Газпром» на 2020 год в Белгородской области начинается строительство распределительного газопровода протяженностью 1,5 км к подворью «Рождественское» села Безлюдовка Шебекинского района. Благодаря реализации проекта будут газифицированы объекты Белгородской митрополии.

Рождественское подворье Белгородской и Старооскольской епархий возле села Безлюдовка каждое лето становится местом отдыха для сотен белгородских детей. В начале и в конце лета проводятся мероприятия для православной молодежи.

Строительно-монтажные работы будут выполнены ООО «Спец ППКС». Компания определена по итогам закупочных процедур на строительно-монтажные работы в рамках Программы газификации регионов РФ.

За время реализации Программы в области построено 4 межпоселковых газопровода общей протяженностью порядка 47 километров, газопровод-отвод и ГРС вблизи села Ливенка Красногвардейского района для газоснабжения цементного комбината ЗАО «Оборонцемент», газопровод к военному городку в Валуйках. Обеспечено газом 9852 домовладения.

Справка

Проекты реализуются в рамках Программы газификации регионов РФ, финансируемой ПАО «Газпром». Проектирование и строительство организовано ООО «Газпром межрегионгаз».

Газификация регионов Российской Федерации — одно из наиболее масштабных и социально значимых направлений работы «Газпрома» на внутреннем рынке. В ходе газификации регионов «Газпром» за счет собственных средств ведет строительство межпоселковых газопроводов, администрации регионов финансируют строительство внутрипоселковых газораспределительных сетей и подготовку потребителей к приему газа.

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