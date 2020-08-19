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#НПО Энергомаш#ВЦРД#ВГТУ19.08.2020 11:15

В Воронеже прошел очередной целевой набор студентов

Специалисты Воронежского центра ракетного двигателестроения совместно с ведущими вузами региона — Воронежским государственным техническим университетом и Воронежским государственным университетом — провели очередной целевой набор студентов-первокурсников на профильные кафедры для подготовки будущих молодых специалистов ракетно-космической отрасли.

В ВГТУ осенью начнут подготовку более 40 студентов-целевиков по таким направлениям, как «Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств», «Проектирование авиационных и ракетных двигателей», «Компьютерная безопасность», «Современные технологии производства в машиностроении», «Технологии сварочного производства» и др. Обучение будет проходить по программам специалитета, бакалавриата и магистратуры как в очной, так и заочной формах.

Одновременно с этими ребятами в Воронежском государственном университете еще одна группа целевиков будет осваивать специальности «Информационные системы и технологии», «Прикладная математика и информатика» и «Математическое обеспечение и администрирование информационных систем».

Заместитель исполнительного директора по персоналу и социальной политике Константин Фомин: «Расширению сотрудничества с вузами мы уделяем особое внимание, так как трудящаяся молодежь выступает локомотивом развития предприятия, вносит свежие идеи и предложения в техпроцессы, инженерные решения. Впервые за многие годы мы не ограничиваемся периметром воронежских вузов, а еще и приступили к сотрудничеству с Московским авиационным институтом, а также начали подготовку специалистов по линии целевого набора в МГТУ им. Н.Э. Баумана».

Студенты, проходящие подготовку по программам целевого набора, обучаются в вузах на бесплатной основе. После успешного окончания обучения в соответствии с заключенными договорами новые молодые специалисты получат гарантированную работу по специальности с возможностями карьерного роста и повышения квалификации.

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