В Калужской области после принятых прокуратурой мер погашена задолженность по заработной плате перед 48 работниками коммерческой организации

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Прокуратура Малоярославецкого района Калужской области провела проверку соблюдения трудового законодательства на одном из коммерческих предприятий района, осуществляющего предпринимательскую деятельность в области строительства.

Установлено, что перед 48 работниками предприятия образовалась задолженность по заработной плате за период с апреля по май 2020 года на сумму более 1,8 млн рублей.

Для устранения нарушений трудовых прав граждан в адрес руководителя организации внесено представление, в отношении генерального директора возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ (нарушение трудового законодательства).

По результатам рассмотрения актов прокурорского реагирования задолженность по заработной плате полностью погашена, директор организации привлечен к административной ответственности.

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