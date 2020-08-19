В Красноярском крае вынесен приговор по уголовному делу об убийстве малолетнего ребенка

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Красноярский краевой суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 44-летнего местного жителя. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство), ч. 3 ст. 30, пп. «а», «в», «д» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).

Суд установил, что ранним утром 15 августа 2019 года злоумышленник находился в комнате, расположенной на 4 этаже одного из общежитий г. Красноярска, вместе с членами своей семьи – супругой и двумя малолетними детьми. Употребив наркотическое средство,он подошел к дивану, где лежала его пятимесячная дочь, взял её за руку и выбросил из окна комнаты на улицу. Супруга, в это время стоявшая лицом к окну, увидела только, как маленькая девочка пролетела мимо неё и упала на асфальт возле здания. Затем мужчина схватил за руку своего сына, не достигшего возраста 2 лет, и повел его к окну. Мать ребенка вырвала мальчика у мужа, и выбежала из комнаты в коридор общежития, воспрепятствовав тем самым совершению убийства малолетнего.

Суд с учетом мнения государственного обвинителя назначил подсудимому наказание в виде 23 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, ему назначены принудительные меры медицинского характера по месту отбывания наказания.

Приговор в законную силу не вступил.

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