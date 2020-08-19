В Республике Башкортостан вынесен приговор по уголовному делу о мошенничестве на сумму более 37 млн рублей

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Салаватский межрайонный суд Республики Башкортостан вынес приговор по уголовному делу в отношении 41-летнего жителя Дуванского района. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных чч. 3, 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество), ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество).

В суде установлено, что мужчина, являясь руководителем кредитного потребительского кооператива «АЙ» в Дуванском районе, разместил объявление об обналичивании средств материнского капитала. С февраля 2012 г. по июль 2017 г. он обманным путем завладел денежными средствами 44 владельцев сертификатов на получение маткапитала на сумму свыше 17 млн рублей.

Подсудимый также заключил с 37 вкладчиками договоры сбережения на сумму более 7,5 млн рублей, при этом фактически деньги в кассу компании не внес и похитил. Кроме того, он похитил свыше 11 млн рублей, которые якобы брал в долг под проценты, а также 1,6 млн рублей – под видом продажи квартиры.

Сумма причиненного ущерба составила 37 млн рублей.

Преступления совершены на территории Дуванского, Мечетлинского и Кигинского районов Республики Башкортостан.

Во избежание уголовной ответственности в 2017 году мужчина инсценировал свое утопление и находился в розыске. Спустя 2 года он был обнаружен правоохранительными органами и заключен под стражу.

Суд назначил ему наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Приговор не вступил в законную силу.

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