Генпрокуратура России взяла на контроль ситуацию в связи с длительным истязанием малолетнего ребенка в Татарстане

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

По поручению Генеральной прокуратуры Российской Федерации проводится проверка по факту нанесения жительницей г. Нурлат Республики Татарстан побоев своему малолетнему сыну.

Установлено, что мать на протяжении нескольких лет ненадлежащим образом исполняла обязанности по воспитанию малолетнего ребенка, жестоко обращалась с ним, систематически наносила ему побои. В отношении женщины следственными органами Республики Татарстан возбуждено и расследуется уголовное дело.

Принимая во внимание длительный характер преступных действий и нарушение прав ребенка, прокуратура организовала проверку исполнения законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

В ходе проверки будет дана оценка деятельности уполномоченных органов в части своевременности выявления семейного неблагополучия, проведения профилактической работы и устранения причин и условий, способствовавших совершению преступления.

Результаты расследования уголовного дела и проведения проверочных мероприятий контролируются надзорным ведомством.

В настоящее время мальчик передан бабушке и чувствует себя хорошо.

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