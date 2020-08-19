Евгений Грабчак: «Необходимо возрождать испытательные центры»

Source: Russia Ministry of Energy

Москва, 19 августа. – Заместитель Министра энергетики Евгений Грабчак посетил Центр лазерных технологий Российского федерального ядерного центра – Всероссийского научно-исследовательского института технической физики и ознакомился с работой линейного импульсного ускорителя, центров обработки данных и электрической подстанции 110 кВ «Курчатовская».

Возможности Российского федерального ядерного центра будут использованы в интересах российской энергетики. Заместитель Министра сообщил, что совместная деятельность планируется как минимум по двум направлениям.

«С точки зрения фундаментальной и прикладной науки и воздействия всевозможных явлений природного и неприродного характера на энергосистемы очень полезен и важен тот потенциал и разработки, которые ведутся институтом», – сказал Евгений Грабчак.

Заместитель Министра отметил проводимые исследования по воздействию высокочастотных излучений. По его словам, в энергетике также может быть востребован потенциал испытательных центров.

«С учетом развития электротехнической промышленности и планов Правительства по переходу на электронную компонентную базу российского производства, планов по обеспечению большей защиты нашей инфраструктуры, инженерных систем, необходимо возрождать испытательные центры и проводить там испытания на функциональность оборудования, которое мы применяем в чувствительных для жизнедеятельности сферах», – прокомментировал Евгений Грабчак.

По его словам, Минэнерго будет способствовать взаимодействию энергетических компаний с госкорпорацией «Росатом» в рамках реализуемых проектов «Электротехника», «Цифровая энергетика» и создания комплексного испытательного центра.

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