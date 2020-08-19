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#Роскосмос#Главное#Молодые профессионалы Роскосмоса#WorldSkills19.08.2020 19:17

Завершились соревнования по компетенции «Фрезерные работы на станках с ЧПУ»

Сегодня, 19 августа 2020 года, на V Корпоративном чемпионате профессионального мастерства по стандартам WorldSkills «Молодые профессионалы Роскосмоса — 2020» завершили свою работу 9 участников по компетенции «Фрезерные работы на станках с числовым программным управлением» из организаций Госкорпорации «Роскосмос». В их числе: Российские космические системы, РКЦ «Прогресс», Информационные спутниковые системы им. академика М.Ф. Решетнёва, Протон-Пермские моторы, Корпорация «ВНИИЭМ», НПО им. С.А. Лавочкина, НПО автоматики имени Н.А. Семихатова, РКК «Энергия» им. С.П. Королёва и НПО Энергомаш им. академика В.П. Глушко.

Конкурсное задание включало модули по изготовлению шести деталей из алюминиевого сплава, а также трех сборок. Промаркированные и опечатанные посылки с готовыми деталями из регионов будут приниматься главным экспертом в Центре управления соревнованиями, а уже 23 августа 2020 года оценивающие эксперты приступают к дальнейшим измерениям изготовленных участками деталей и внесением всех оценок в систему CIS.

В настоящее время продолжаются соревнования по следующим компетенциям: «Корпоративная защита от внутренних угроз информационной безопасности», «Электроника», «Электромонтаж», «Инженерия космических систем» и «Интернет-маркетинг». В период проведения Корпоративного чемпионата «Молодые профессионалы Роскосмоса — 2020» ежедневно проводятся видеотрансляции с рабочих мест конкурсантов, которые можно посмотреть по ссылке.

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