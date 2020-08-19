Минспорт России приостановил действие государственной аккредитации Федерации хоккея на траве России, наделив правами и обязанностями по развитию хоккея на траве Федерацию бейсбола России

Source: Russia Ministry of Sport

На основании рекомендации Комиссии Министерства спорта Российской Федерации по государственной аккредитации Российской Федерацией общественных организаций для наделения их статусом общероссийской спортивной федерации и наделению общероссийской общественной физкультурно-спортивной организации правами и обязанностями общероссийской спортивной федерации Минспорт России приостановил действие государственной аккредитации Федерации хоккея на траве России на срок до шести месяцев.

Данное решение принято в целях обеспечения тренировочных мероприятий спортивной сборной команды России по хоккею на траве, организации и проведения соревнований, а также реализации прав спортсменов, тренеров и специалистов, региональных спортивных федераций и спортивных клубов, развивающих хоккей на траве.

Причиной приостановления действия государственной аккредитации Федерации хоккея на траве России стало то, что с декабря 2019 года Федерация фактически не ведёт свою деятельность, в связи с тем, что президент Федерации Николай Александров не имеет возможности исполнять свои обязанности. Учитывая, что в соответствии с уставом Николай Александров представляет интересы Федерации в единоличном порядке, т.е. действует без доверенности от имени юридического лица, иные лица, в том числе члены постоянно действующего руководящего органа, не вправе осуществлять его полномочия без доверенности.

Для разрешения этой ситуации 25 февраля 2020 года исполком Федерации хоккея на траве России провёл внеочередную конференцию, на которой был избран новый президент – Андрей Кананин. По итогам конференции в Министерство юстиции Российской Федерации были поданы документы на внесение изменений в ЕГРЮЛ. 16 апреля 2020 года Минюст России направил уведомление об отказе в государственной регистрации Федерации хоккея на траве России. Таким образом, единоличным представителем интересов Федерации продолжал оставаться Николай Александров и Федерации не могла осуществлять свою деятельность.

В соответствии с частью 3 статьи 16 Федерального закона «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» № 329-ФЗ общероссийская спортивная федерация обязана обеспечивать развитие вида спорта; формирование, подготовку и участие спортивных сборных команд России в международных официальных спортивных мероприятиях; представлять в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти в области физической культуры и спорта, предложения о проведении соответствующих физкультурных и спортивных мероприятий для включения их в Единый календарный план; представлять в федеральный орган исполнительной власти в области физической культуры и спорта отчёты о деятельности федерации и о каждом проведённом федерацией всероссийском и межрегиональном спортивном мероприятии, об участии в каждом международном официальном спортивном мероприятии; обеспечивать размещение на своих официальных сайтах в сети «Интернет» правила вида или видов спорта, утверждённые в установленном порядке.

Комиссия Минспорта установила, что в сложившихся обстоятельствах деятельность Федерации хоккея на траве России по развитию вида спорта «хоккей на траве» не соответствует законодательству Российской Федерации в области физической культуры и спорта.

Приказом Минспорта России правами и обязанностями общероссийской спортивной федерации по виду спорта «хоккей на траве» наделена Федерация бейсбола России. В настоящее время Федерация бейсбола России приступила к возобновлению деятельности вида спорта «хоккей на траве».

Минспорт России рекомендовал Федерации хоккея на траве России в срок до шести месяцев устранить причины, послужившие основанием для приостановления государственной аккредитации, и разработать план мероприятий по восстановлению деятельности Федерации, согласовав его с Олимпийским комитетом России и уведомив об этом Минспорт России.

Пресс-служба Минспорта России

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