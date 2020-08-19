Source: Russia Ministry of Energy

Москва, 19 августа. – В преддверии профессиональных праздников День шахтера (30 августа) и День работников нефтяной и газовой промышленности (6 сентября) Минэнерго России приглашает работников ТЭК и других отраслей поддержать Всероссийскую акцию «Челендж #было_стало».

«Российский ТЭК – это передовой край технологических изменений. Именно в ТЭК ярче всего проявляется новая промышленная революция: это и цифровизация, и умные сети, и роботизация. Строятся новые объекты, появляются новые профессии, внедряются самые невероятные технологии. Молодежь отрасли решила узнать сама и наглядно показать всем, как изменилась страна! Надо только вспомнить, как было, и посмотреть, как стало. Этот отличный челендж адресован всем, и мы призываем работников ТЭК и других отраслей промышленности ответить на вызов молодежи!», – отмечает заместитель Министра энергетики России Антон Инюцын.

Акция инициирована сообществом «Молодые инженеры ТЭК» с целью продемонстрировать изменения в отрасли и подразумевает публикацию в социальных сетях Instagram, ВКонтакте, Facebook и Одноклассники фотографий и фотоколлажей в формате «было-стало». Темой фотографий могут быть модернизация предприятий, изменения рабочих мест и условий труда работников, инновации в профессиональной подготовке, развитие технологий и т.д.

К участию в акции Минэнерго России приглашает работников и компании ТЭК, студентов вузов, молодых ученых и всех желающих.

Даты проведения акции: с 30 августа по 6 сентября включительно.

Подробности акции опубликованы на сайте сообщества «Молодые инженеры ТЭК».

Справочно:

Сообщество «Молодые Инженеры ТЭК» – неформальное сообщество студентов и молодых специалистов топливно-энергетического и минерально-сырьевого комплексов.

По вопросам участия и поддержки акции: +7 (495) 128-58-22, Molodezh.ForumRen minenergo.gov.ru

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