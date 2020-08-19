Source: Russia Federal Space

#РКК Энергия#Главное#МКС#Наука#Центр Хруничева19.08.2020 16:55

Модуль «Наука» прибыл на Байконур

Сегодня, 19 августа 2020 года, модуль «Наука», запуск которого к Международной космической станции запланирован на весну 2021 года, прибыл космодром Байконур. Транспортировка модуля до космодрома заняла менее 10 дней, для его перевозки и необходимого оборудования понадобилось 14 вагонов.

На Байконуре специалисты дочерних предприятий Госкорпорации «Роскосмос» — Ракетно-космической корпорации «Энергия» (головной разработчик модуля) и Центра им. Хруничева (изготовитель) — проведут заводские контрольно-измерительные испытания нового модуля. Они являются завершающим этапом изготовления изделия.

Испытания должны подтвердить качество проведённых монтажно-сборочных работ, работоспособность систем и качество изделия в целом. Обычно этот этап проходит на заводе-изготовителе, но в этот раз согласно условиям госконтракта и в соответствии с техническим заданием он пройдёт на космодроме.

В ближайшее время российским специалистам на Байконуре предстоит провести большой объем работ, связанных с электрическими испытаниями изделия (всего 754 проверки в соответствии с инструкцией), примерка средств крепления крупногабаритных объектов и др.

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