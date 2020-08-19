О. Алексеев проинспектировал ход реализации программы по обеспечению жильем детей-сирот в Саратовской области

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор посетил Энгельсский район.

Представитель в СФ от законодательного (представительного) органа государственной власти Саратовской области Олег Алексеев АлексеевОлег Александровичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Саратовской области в ходе работы в регионе посетил Энгельсский район. Сенатор курирует реализацию в ряде городов области программы по обеспечению жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Олег Алексеев вместе с представителями общественности и органов региональной и муниципальной власти осмотрел новые дома в поселке Геофизик. Месяц назад здесь получили жилье 54 человека. Им предоставлены квартиры с отделкой, в которых установлена сантехника, имеется индивидуальное отопление.

Планируется, что в этом году в регионе будут обеспечены жильем 557 детей-сирот

«Сегодня в Энгельсском районе на жилищном учете стоит 921 человек. В текущем году планируется обеспечить жильем 66 человек», — отметил парламентарий.

В ходе осмотра новых квартир молодая семья пожаловалась сенатору на имеющиеся недоделки. Олег Алексеев обратился к подрядчику с просьбой устранить их в течение недели, а также указал на недостатки при благоустройстве придомовой территории.

Олег Алексеев вместе с представителями общественности и органов региональной и муниципальной власти осмотрел новые дома в поселке Геофизик

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Олег Алексеев вместе с представителями общественности и органов региональной и муниципальной власти осмотрел новые дома в поселке Геофизик

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Олег Алексеев вместе с представителями общественности и органов региональной и муниципальной власти осмотрел новые дома в поселке Геофизик

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Олег Алексеев вместе с представителями общественности и органов региональной и муниципальной власти осмотрел новые дома в поселке Геофизик

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Олег Алексеев вместе с представителями общественности и органов региональной и муниципальной власти осмотрел новые дома в поселке Геофизик

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Олег Алексеев вместе с представителями общественности и органов региональной и муниципальной власти осмотрел новые дома в поселке Геофизик

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Олег Алексеев вместе с представителями общественности и органов региональной и муниципальной власти осмотрел новые дома в поселке Геофизик

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Олег Алексеев вместе с представителями общественности и органов региональной и муниципальной власти осмотрел новые дома в поселке Геофизик

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«На реализацию данной программы в Саратовской области предусмотрено 734,2 миллиона рублей. Планируется, что в этом году в регионе будут обеспечены жильем 557 детей-сирот. Необходимо, чтобы все планы были реализованы, чтобы власти всех уровней выполнили свои обязательства», — сказал сенатор.

Парламентарий также встретился с группой инициативных жителей в Летном городке. Обсуждались вопросы оборудования тротуаров, благоустройства пешеходных зон, в том числе вблизи детских учебных заведений. «В Энгельсе почти 200 учреждений социальной сферы, необходимо, чтобы подход к этим объектам был удобен для всех граждан. Руководство Энгельсского района в настоящее время формирует реестр мест, где нужен ремонт», — подытожил сенатор.

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