О. Мельниченко: Комплексный подход к решению задачи ликвидации аварийного жилищного фонда повысит эффективность проектов развития территорий

Source: Russia – Council of the Federation

В профильном Комитете СФ рассмотрен поэтапный план действий по ликвидации ветхого и аварийного жилья с использованием механизма развития застроенной территории.

Председатель Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Олег Мельниченко МельниченкоОлег Владимировичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Пензенской области проинформировал о том, что в Комитете рассмотрен разработанный Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ поэтапный план действий по ликвидации ветхого и аварийного жилья с использованием механизма развития застроенной территории.

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Сенатор отметил, что предложенный план предполагает формирование системы мероприятий, которая позволит в границах квартала или микрорайона, наряду с ликвидацией аварийного жилья, осуществить снос или реконструкцию ветхого и морально устаревшего жилищного фонда, использовать освободившуюся территорию для жилищного строительства, а также провести благоустройство этой территории.

«Применение комплексного подхода в данном случае обеспечит решение задач, поставленных национальным проектом «Жилье и городская среда», повысит эффективность бюджетных расходов на федеральные программы, реализуемые в рамках этого проекта, а также будет способствовать достижению установленных им показателей», — сказал Олег Мельниченко.

Применение комплексного подхода обеспечит решение задач, поставленных национальным проектом «Жилье и городская среда», повысит эффективность бюджетных расходов на федеральные программы

Финансирование таких мероприятий предлагается осуществлять при поддержке Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства. При этом финансовые средства будут выделяться специальным региональным и муниципальным операторам не только в виде субсидий, но и посредством инвестиций Фонда.

Сенатор обратил внимание, что предлагаемая система финансирования программ ликвидации ветхого и аварийного жилья в рамках развития застроенных территорий даст возможность Фонду реинвестировать выделенные средства и в дальнейшем их снова направлять на решение задач сокращения непригодного для проживания жилищного фонда.

«В период осенней сессии будет продолжена работа по определению концептуальных подходов к формированию комплексной системы ликвидации аварийного и ветхого жилья и разработке необходимых законодательных изменений», — подчеркнул глава Комитета СФ.

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