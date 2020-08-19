Подписана новая пятилетняя программа развития газоснабжения и газификации Ростовской области

Source: Gazprom in Russian

Релиз

19 августа 2020, 16:45

Сегодня Председатель Правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер и Губернатор Ростовской области Василий Голубев подписали программу развития газоснабжения и газификации региона на новый пятилетний период — 2021–2025 годы.

Общий объем запланированных инвестиций компании и региона на газификацию Ростовской области оценивается в 21,1 млрд руб.

Согласно программе, «Газпром» направит средства на строительство газопроводов-отводов и межпоселковых газопроводов общей протяженностью 1,19 тыс. км, 12 газораспределительных станций (ГРС), а также реконструкцию и техническое перевооружение еще девяти ГРС. В результате будут созданы условия для газификации около 200 населенных пунктов в Азовском, Багаевском, Белокалитвинском, Боковском, Веселовском, Дубовском, Егорлыкском, Зерноградском, Зимовниковском, Каменском, Кагальницком, Красносулинском, Константиновском, Куйбышевском, Мартыновском, Миллеровском, Морозовском, Ремонтненском, Сальском, Семикаракорском, Тарасовском, Тацинском, Чертковском, Шолоховском районах области.

Правительство региона, в свою очередь, обеспечит строительство 1,03 тыс. км внутрипоселковых газопроводов, подготовку 22,5 тыс. домовладений и 159 котельных к приему газа.

В настоящее время действует программа развития газоснабжения и газификации Ростовской области в 2016–2020 годах. Реализация мероприятий, предусмотренных документом, обеспечила рост уровня газификации региона до 89,2% к 1 января 2020 года.

В 2020 году «Газпром» продолжает строительство газопровода-отвода и ГРС «Садки», ведет подготовку к началу сооружения семи межпоселковых газопроводов к населенным пунктам в Боковском, Дубровском, Зимовниковском, Каменском, Красносулинском и Шолоховском районах. Кроме того, идет проектирование газопровода-отвода и ГРС «Гусев» в Каменском районе, газопровода-отвода к АГРС в пос. Южный Азовского района, 19 межпоселковых газопроводов к населенным пунктам в Азовском, Багаевском, Белокалитвенском, Веселовском, Дубовском, Егорлыкском, Зерноградском, Каменском, Константиновском, Красносулинском, Куйбышевском, Мартыновском, Миллеровском, Морозовском, Семикаракорском, Тацинском, Чертковском районах.

Газификация Ростовской области

уровень газификации Ростовской области по состоянию на 1 января 2020 года

млрд руб.

общий объем запланированных инвестиций «Газпрома» и Ростовской области на газификацию региона в 2021–2025 годах

Газификация регионов Российской Федерациипо состоянию на 1 января 2020 года

Всего по России

2020

Города и поселки городского типа

2020

Сельская местность

2020

Справка

Помимо программы развития газоснабжения и газификации области на период до конца 2020 года, между «Газпромом» и Правительством Ростовской области действуют соглашения о сотрудничестве и расширении использования природного газа в качестве моторного топлива, Договор о газификации.

Управление информации ПАО «Газпром»

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