Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Главное#ЦПК#Союз МС-17#МКС-6419.08.2020 08:40

Роскосмос поздравляет Сергея Рыжикова с Днем рождения

Сегодня, 19 августа 2020 года, командир пилотируемого корабля «Союз МС-17» и длительной экспедиции МКС-64, космонавт Роскосмоса Сергей Рыжиков празднует свой День рождения. Госкорпорация «Роскосмос» желает ему в этот особенный день космического здоровья, успешного старта, который запланирован на октябрь 2020 года, и насыщенного интересной работой полета в космос!

До зачисления в отряд космонавтов Центра подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина Сергей Рыжиков был лётчиком, освоил несколько типов самолётов, среди которых Л-39, МиГ-29. 11 октября 2006 года для прохождения общекосмической подготовки Сергей Николаевич был зачислен в отряд космонавтов. Успешно сдав экзамены, он получил квалификацию «космонавт-испытатель» и продолжил подготовку в ЦПК.

В марте 2016 года Сергей Рыжиков приступил к подготовке к космическому полёту в составе основного экипажа МКС-49/50 в качестве командира пилотируемого корабля «Союз МС-02» и бортинженера МКС-49/50. Старт космического корабля «Союз МС-02» с экипажем в составе командира Сергея Рыжикова, бортинженера Андрея Борисенко и бортинженера-2 Шейна Кимброу состоялся 19 октября 2016 года с космодрома Байконур.

В ходе полёта были реализованы десятки экспериментов из разных областей науки по российской научной программе, проведена работа с российскими и иностранными грузовыми кораблями, выполнены бортовые фото-, видеосъёмки. 10 апреля 2017 года экипаж благополучно вернулся на Землю. Продолжительность полета составила 173 суток 3 часа 16 минут. 13 ноября 2018 года за мужество и героизм, проявленные при осуществлении космического полёта, Сергею Рыжикову было присвоено звание Героя России с вручением медали «Золотая Звезда».

С июня 2018 года по июль 2019 года прошел подготовку в составе дублирующего экипажа МКС-60/61 в качестве командира корабля «Союз МС» и бортинженера МКС вместе с Томасом Маршберном и Соичи Ногучи. Затем Сергей Рыжиков проходил подготовку в составе дублирующего экипажа МКС-61/62/ЭП-19 в качестве командира корабля «Союз МС» и бортинженера МКС, после чего дублировал экипаж МКС-64 в качестве командира корабля «Союз МС» и бортинженера МКС.

В связи с изменением составов экипажей МКС-63 с февраля по апрель 2020 года готовился в составе дублирующего экипажа МКС-63 в качестве командира пилотируемого корабля «Союз МС-16» и бортинженера МКС-63. С апреля 2020 года активно готовится в качестве командира корабля «Союз МС-17» и экспедиции МКС-64 к своему второму космическому полету, начало которого намечено на октябрь 2020 года.

MIL OSI