Состоялся круглый стол на тему реформирования системы обращения с твердыми коммунальными отходами в Центральном федеральном округе

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Под председательством заместителя Генерального прокурора Российской Федерации Юрия Пономарева и полномочного представителя Президента Российской Федерации в Центральном федеральном округе Игоря Щеголева в г. Москве состоялся круглый стол, на котором обсудили проблемные вопросы реформирования системы обращения с твердыми коммунальными отходами в Центральном федеральном округе.

В совещании приняли участие заместитель полномочного представителя Президента Российской Федерации в ЦФО Сергей Нештенко, исполняющий обязанности руководителя Росприроднадзора Рамиль Низамов, статс-секретарь – заместитель руководителя Роспотребнадзора Михаил Орлов, заместители высших должностных лиц субъектов Российской Федерации в округе, курирующие данный вопрос, работники Генпрокуратуры России, прокуроры отдельных субъектов округа.

С информацией о состоянии законности и результатах прокурорского надзора за исполнением законодательства в сфере обращения с отходами производства и потребления выступила и.о. заместителя начальника управления Генеральной прокуратуры Российской Федерации в ЦФО Татьяна Чайко. В обсуждении приняли участие представители органов исполнительной власти города Москвы, Московской, Владимирской, Калужской областей, контрольно-надзорных органов, регионального оператора.

В процессе внедрения новой системы регулирования сбора и утилизации твердых коммунальных отходов уполномоченные органы столкнулись с рядом проблем.

Так, на территории Центрального федерального округа в год образовывается около 43 % отходов производства и потребления от общероссийских объемов. В то же время, для вторичного или повторного использования направляется менее половины отходов. Большинство размещенных в субъектах округа полигонов имеют коэффициент заполнения более 90 %.

Кроме того, выявляются факты формального подхода к разработке территориальных схем обращения с отходами – без учета реального состояния экологический обстановки и массы накапливаемых отходов, использования для складирования ТКО уже закрытых, исчерпавших ресурс полигонов, отсутствия должного контроля за работой региональных операторов и иных организаций и лиц, вывозящих отходы, что способствует образованию несанкционированных свалок. Серьезной проблемой является недостаточно развитая инфраструктура системы обращения с отходами, отсутствие весового контроля поступающих на захоронение отходов, что приводит к искажению данных о фактическом объеме размещенных отходов, создает условия для завышения тарифов и финансовых злоупотреблений. Медленно внедряется раздельный сбор отходов.

В этой связи органами прокуратуры уделяется повышенное внимание вопросам экологической безопасности, обеспечению прав граждан на благоприятную окружающую среду. Только в первом полугодии 2020 года прокурорами на территории Центрального федерального округа выявлено свыше 15 тыс. нарушений законов в рассматриваемой сфере, принесено 438 протестов, внесено более 4 тыс. представлений, в суды предъявлено 1,6 тыс. исков и заявлений. По требованиям прокуроров к административной и дисциплинарной ответственности привлечено почти 5 тыс. лиц. По материалам прокуроров органами предварительного расследования возбуждено 5 уголовных дел.

В целях исправления ситуации в округе намечены реконструкция и новое строительство 134 объектов по обработке, размещению и утилизации ТКО.

Заместитель Генерального прокурора Российской Федерации Юрий Пономарев обратил внимание участников совещания на вопросы правового регулирования этой деятельности, в том числе на необходимость приведения принятых правовых актов в соответствие с требованиями федерального законодательства. Он предложил продолжить разработку целевых программ и реализацию мероприятий действующих программ, направленных на снижение загрязнения территорий промышленными и бытовыми отходами, усилить региональный государственный экологический надзор в данной сфере, обеспечить соблюдение прав граждан на благоприятную окружающую среду, как этого требует Генеральной прокурор Российской Федерации.

Кроме того, он поручил прокурору Московской области подготовить проект искового заявления в суд о возмещении причиненного ущерба экологии вследствие незаконного размещения ТКО на земельном участке в Рузском городском округе, а также разобраться с имеющимися отдельными фактами двойной оплаты гражданами услуги по вывозу отходов.

Полномочный представитель Президента Российской Федерации в ЦФО Игорь Щеголев рекомендовал органам исполнительной власти субъектов округа активнее внедрять в сферу обращения с ТКО цифровые системы с целью повышения контроля за перевозчиками отходов и минимизации фактов образования стихийных свалок.

По результатам обсуждения участниками круглого стола намечены мероприятия, направленные на укрепление законности в рассматриваемой сфере, обеспечение устойчивого и эффективного функционирования системы обращения с ТКО.

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