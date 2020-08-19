Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Главное#История19.08.2020 09:10

60 лет со дня полета Белки и Стрелки

Шестьдесят лет назад, 19 августа 1960 года, на околоземную орбиту был выведен космический корабль «Спутник-5», на борту которого находились собаки Белка и Стрелка. Кроме них, там были мыши, насекомые, растения, грибковые культуры, семена, некоторые виды микробов и другие биообъекты. Это был первый орбитальный полет живых существ с успешным возвращением на Землю.

Подготовкой экспедиции руководил лично Сергей Павлович Королёв. По специальной методике были отобраны 12 собак: вес — до 6 килограммов, высота — до 35 сантиметров, возраст — от двух до шести лет, светлого окраса. Беспородные Белка и Стрелка зарекомендовали себя лучшими в группе. Цель эксперимента — исследовать влияние космического полета на живые организмы, а также отработать системы жизнеобеспечения и возвращения на Землю. Полёт продолжался более 25 часов, за это время корабль совершил 17 полных витков вокруг Земли.

После полета собаки жили в Институте авиационной и космической медицины, откуда их возили на показ в детские сады и школы. Через несколько месяцев Стрелка принесла потомство — шесть абсолютно здоровых щенков. Одного из них подарили супруге Президента США Джона Кеннеди Жаклин. Белка и Стрелка дожили до глубокой старости и умерли своей смертью.

Белка и Стрелка были третьим собачьим экипажем, отправлявшимся на орбиту. Космическим первопроходцем стала собака Лайка в 1957 году. Путешествие Белки и Стрелки позволило сделать выводы о возможности человека совершить орбитальный полет вокруг Земли. В ходе него были получены уникальные научные данные о влиянии факторов космического полета.

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