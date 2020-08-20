Антон Инюцын и Евгений Грабчак приняли участие во встрече Президента России Владимира Путина с выпускниками программы развития кадрового управленческого резерва

Source: Russia Ministry of Energy

Москва, 20 августа. – Заместители Министра энергетики Антон Инюцын и Евгений Грабчак приняли участие в прошедшей в режиме видеоконференции встрече Президента России Владимира Путина с выпускниками третьего потока программы развития кадрового управленческого резерва Высшей школы государственного управления Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации.

Программа реализуется с 2017 года в соответствии с поручением Президента с целью подготовки специалистов для возможного выдвижения на государственные должности регионального и федерального уровня.

«Знаю, что свои дипломные, выпускные проекты вы готовили, что называется, «на земле»: работали на территориях по приглашению выпускников программы – руководителей субъектов Федерации, выезжали на места, разбирались в разных ситуациях, в том числе в достаточно сложных. Уверен, что ваши предложения и идеи будут обязательно реализованы на практике», – отметил Владимир Путин.

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