АО «Сочигоргаз» завершает подготовку к отопительному сезону с опережением графика

Source: Gazprom in Russian

Новости проектов и регионов

20 августа 2020, 16:20

АО «Сочигоргаз» провело масштабные профилактические и ремонтные работы для обеспечения надежного и бесперебойного газоснабжения города в осенне-зимний период 2021–2022 годов.

Специалисты обследовали на герметичность и прочность изоляции около 50 километров подземных газопроводов, а также выполнили расчистку от растительности около 70 км надземных газопроводов. В ходе расчистки сотрудники АО «Сочигоргаз» выявили около 50 повреждений и провели ремонтные работы в полном объеме. Кроме этого в рамках подготовки к отопительному сезону сочинские газовики провели капитальный ремонт 7 станций катодной защиты, заменили 5 отключающих устройств, завершили капитальный и текущий ремонт 1576 газораспределительных пунктов. Также в период с апреля по август сочинские газовики осуществили покраску почти 40 км надземных газопроводов.

В настоящее время активно ведутся мероприятия по завершению реконструкции газопровода с целью увеличения пропускной способности по улице Тимирязева в Центральном районе Сочи. Результатом работы станет бесперебойное газоснабжение более 12 тысяч абонентов. Также будет произведена замена 10 пунктов редуцирования газа в Адлерском, Центральном и Лазаревском районах Сочи, что в свою очередь позволит повысить надежность газоснабжения потребителей в этих районах.

На сегодняшний день план по подготовке газового хозяйства Сочи к отопительному сезону выполнен на 93 процента. Весь комплекс мероприятий по модернизации газораспределительных сетей курорта планируется завершить к 15 сентября.

Справка

АО «Сочигоргаз» входит в Группу компаний «Газпром газораспределение», находящуюся под управлением ООО «Газпром межрегионгаз». АО «Сочигоргаз» эксплуатирует и обслуживает около 2500 км газопроводов, 141 515 газифицированных квартир, 627 коммунально-бытовых объектов, 133 котельных, 18 промпредприятия, 27 газорегуляторных пунктов, 079 шкафных газорегуляторных пункта, 63 станций катодной защиты.

Последние новости по теме

MIL OSI